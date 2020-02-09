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10.02.2020

В Иркутском зоосаде раньше срока вышли из зимней спячки два барсука

Иркутск, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском зоосаде 9 февраля вышли из зимней спячки два барсука, которые должны были проснуться в конце месяца. Животных, разбуженных теплом, обнаружил сотрудник зверинца при обходе территории.

Как сообщает пресс-служба Иркутского зоосада, такое раннее пробуждение случилось благодаря погоде, которая установилась в Иркутске с недавнего времени. Напомним, в начале февраля потепление предсказал другой житель зоопарка – ежик Рэмбо.

– Интересно, что из двух пар барсуков, живущих в нашем уголке живой природы, проснулась пока только одна. Любимцы посетителей – Марик и Нюша – еще крепко спят, – говорят в зоосаде.

В Иркутском зоосаде раньше срока вышли из зимней спячки два барсука

Сотрудники зверинца пристально наблюдают за преждевременно пробудившимися животными: после долгой спячки организм барсуков не сразу придет в нормальный ритм. Это значит, что особое внимание нужно уделить рациону и порциям питания этих питомцев.

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