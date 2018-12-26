В Иркутской горбольнице №1 начали делать ангиографические операции

Иркутская область, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Врачи Иркутской городской клинической больницы №1 приступили к проведению ангиографических операций для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Первичное сосудистое отделение (ПСО) в Иркутской городской клинической больнице № 1 объединяет работу трёх отделений: неврологического, кардиологического и рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения. В ПСО поступают пациенты, перенесшие инсульты и инфаркты. Сегодня первичное сосудистое отделение получило новое оснащение современнейшим оборудованием – 128-срезовым мультиспиральным компьютерным томографом и ангиографом, которые позволяют выполнять сложнейшие хирургические вмешательства на сосудах сердца и головного мозга в плановом и экстренном порядке.

Для спасения жизни пациентов и возвращения их к обычной жизни в ПСО будут выполняться системный тромболизис на госпитальном этапе, коронарографии, с последующим проведением ангиопластик, стентирований.

– С сентября 2018 года на компьютерном томографе выполнено более двух тысяч исследований, а ангиографический комплекс работает уже 1,5 недели в односменном режиме, вскоре он будет работать в две смены, в наших планах в 2019 году вывести его на круглосуточную работу, – сказал министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

Общая стоимость двух аппаратов составила 96 млн рублей: 50 млн рублей –ангиографический комплекс и 46 млн рублей – мультиспиральный компьютерный томограф. Средства были выделены из областного бюджета в 2017 году.

Согласно утвержденной маршрутизации в ПСО на базе ИГКБ №1 будут направляться пациенты с острым коронарным синдромом из медицинских организаций города Иркутска и Иркутского района. Медицинская помощь будет оказываться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования.

На новом ангиографическом комплексе планируется выполнение 800 диагностических и лечебных вмешательств в год. Для оказания организационно-методической помощи на первых этапах работа врачей отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения будет курироваться ведущими специалистами регионального сосудистого центра Иркутска.

В настоящее время в отделении сформирована бригада из трех врачей, которые прошли обучение в ведущих российских клиниках (Красноярск, Новосибирск), а также в Иркутской областной клинической больнице.