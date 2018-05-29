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30.05.2018

В Иркутской области 1 июня стартует «День Аиста»

Иркутская область, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 1 по 9 июня 2018 года в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пройдёт «День Аиста». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

В это время любой желающий может посетить концертное выступление детей, совместно с детьми поучаствовать в различных мастер-классах, получить консультацию специалистов органов опеки и попечительства по вопросам семейного устройства детей и прохождения обучения в школах приемных родителей

«День Аиста» проводится на территории Иркутской области с 2016 года и становится традиционным мероприятием. Ежегодно география его проведения расширяется. В этом году «День Аиста» пройдёт в 24 организациях на территории 16 муниципальных образований Иркутской области.

Сейчас в регионе проживают почти две тысячи детей, которые нуждаются в искреннем внимании любящих родителей.

КООРДИНАТЫ:

  • По вопросам участия в мероприятии возможно обратиться в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по телефону: (3952) 52-75-92, 52-75-98, эл. почта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , а также непосредственно в организации, адреса которых размещены на сайте Минсоца.

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