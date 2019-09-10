Иркутская область, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 11 сентября запретят продажу алкоголя. Так регион отметит Всероссийский день трезвости.

Как сообщает Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, алкогольные напитки нельзя будет купить с 08:00 до 23:00. Однако запрет не распространяется на заведения общественного питания.

В целях пресечения незаконной продажи 11 сентября будет работать «горячая линия» по телефонам: 8 (395-2) 34-25-48, 8-950-072-30-50.