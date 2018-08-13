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13.08.2018

В Иркутской области 19 человек попали в больницу с подозрением на клещевые инфекции

Иркутская область, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на минувшей неделе с подозрением на клещевые инфекции были госпитализированы 19 человек. Лабораторно подтвержден диагноз «клещевой энцефалит» у шестерых пострадавших, «клещевой боррелиоз» – у одного. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Всего, по данным  мониторинга, за прошедшую неделю в Иркутской области за медпомощью по поводу присасывания клещей обратились 412 человек, в том числе 163 ребёнка.

За весь сезон вирусологические лаборатории области исследовали более 7,7 тысяч клещей, из них заражены клещевым энцефалитом – 1,5%, боррелиозом – 24,8%. Всего с начала эпидемического сезона  в Иркутской области почти 14 тысяч человек пострадали от присасывания клещей, в том числе более трёх тысяч детей. За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 14,2 тысяч обращений, в том числе 3,2 тысяч детей.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает о необходимости соблюдения мер профилактики клещевых инфекций при выезде за город, в лес, на дачные участки, а также находясь в парковых зонах в черте города.

В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию.

В Иркутске:

  • Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (г. Иркутск, ул. К. Маркса,3, тел. 8 (3952) 333-445)

В Ангарске:

  • Медико-санитарная часть № 36 (7-й квартал, 1, тел. 8 (3955) 57-15-30, 57-16-34)
  • Лечебно-диагностический центр МАНО (6А микрорайон, 12, тел. 8 (3955) 51-66-37, 51-86-26, 95-29-47)

В Усолье-Сибирском:

  • Диагностический центр «Здоровье» (Комсомольский пр-т, 43, тел. 8( 39543) 6-78-78)
  • Поликлиника №2 ОГБУЗ Усольская городская больница (ул. Ленина, д.71, т. 8 (39543) 6-39-52

В Братске:

  • ОГБУЗ «Братская районная больница» (ул. Курчатова, 2, тел. 8 (3953) 44-23-60, 216-004.

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