|Общество
|13.08.2018
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В Иркутской области 19 человек попали в больницу с подозрением на клещевые инфекции
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Иркутская область, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на минувшей неделе с подозрением на клещевые инфекции были госпитализированы 19 человек. Лабораторно подтвержден диагноз «клещевой энцефалит» у шестерых пострадавших, «клещевой боррелиоз» – у одного. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Всего, по данным мониторинга, за прошедшую неделю в Иркутской области за медпомощью по поводу присасывания клещей обратились 412 человек, в том числе 163 ребёнка.
За весь сезон вирусологические лаборатории области исследовали более 7,7 тысяч клещей, из них заражены клещевым энцефалитом – 1,5%, боррелиозом – 24,8%. Всего с начала эпидемического сезона в Иркутской области почти 14 тысяч человек пострадали от присасывания клещей, в том числе более трёх тысяч детей. За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 14,2 тысяч обращений, в том числе 3,2 тысяч детей.
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает о необходимости соблюдения мер профилактики клещевых инфекций при выезде за город, в лес, на дачные участки, а также находясь в парковых зонах в черте города.
В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию.
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