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01.10.2018

В Иркутской области 99 человек старше 100 лет

Иркутская область, 01.10.18 (ИА "Телеинформ"), - В Иркутской области 12,7% населения старше 65 лет.

Об этом сообщает Иркутскстат.

Начиная с 1991 года, ежегодно 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Четкого критерия для отнесения жителей к категории пожилых не существует. В мире насчитывается около 600 млн человек в возрасте 60 лет и старше. Развитые страны раньше других столкнулись с проблемой демографического старения, повышения доли лиц старших возрастов в общей численности населения. Теперь этот процесс охватил весь мир и стал устойчивой тенденцией. По международным критериям, население страны является старым, если доля лиц в возрасте 65 лет и старше превышает 7%. Население России можно считать таковым уже на протяжении нескольких десятилетий.

В Иркутской области черту в 65 лет переступили 304,2 тыс человек (12,7% населения). Есть преодолевшие вековой рубеж, второй век своей жизни отсчитывают 99 человек.

Возрастную структуру принято отслеживать по трем основным группам: младше трудоспособного возраста (до 16 лет), в трудоспособном возрасте и старше этого предела. В связи с последними изменениями в пенсионном законодательстве, границы трудоспособности, вероятно, сдвинутся. Но пока из всех жителей Приангарья 22,8% старше порога трудоспособности (в 1970 году их было всего 10%, в 2010-м – 19,6%).

Благодаря медицине и пропаганде здорового образа жизни, ее продолжительность растет. За шесть лет (с 2012 по 2017 годы) средний жизненный срок в Приангарье увеличился на три года, до 69 лет. Сельская жизнь чуть короче городской: селяне живут в среднем 67 лет, горожане – без малого 70 лет. Женский «век» длинней мужского на 12 лет (в среднем – соответственно 75 лет и 63 года).

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