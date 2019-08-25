В Иркутской области хотят предусмотреть бесплатное питание для совершеннолетних школьников

Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Учащиеся 11 классов, достигшие 18-летия, должны иметь право на бесплатное питание в школах региона. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол в ходе рабочей поездки в Усть-Илимский район.

К спикеру обратились родители детей, которые пользовались правом бесплатного питания в школах до совершеннолетия, сообщает пресс-служба регпарламента.

– Моему ребенку в середине учебного года исполнилось 18 лет и кормить бесплатно его перестали. Но он по-прежнему только школьник, никаких денег не зарабатывает, и дополнительного дохода у нашей семьи не появилось, – рассказала одна из заявительниц.

По словам Сергея Сокола, мера социальной поддержки должна предоставляться до окончания ребенком 11 класса.

– Законодательство о бесплатном питании школьников в регионе постоянно совершенствуется, в том числе, с учетом обращений жителей области. Помимо детей из многодетных и малообеспеченных семей, сегодня питаться в школах бесплатно могут и дети с ОВЗ, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях. Это право должно сохраняться за детьми по достижении 18 лет как минимум до окончания 11-го класса. Мы внесем соответствующий законопроект в самое ближайшее время, – сказал Сергей Сокол.

Напомним, на рассмотрении Законодательного собрания Иркутской области сейчас находятся также ряд законопроекты, касающиеся бесплатного питания в школах детей-инвалидов. Сергей Сокол отметил, что депутаты будут настаивать не только на принятии данных инициатив, но и на выделении необходимого финансирования при формировании областного бюджета на 2020 год.