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12.03.2019

В Иркутской области детсады и школы до сих пор закрывают на карантин из-за ОРВИ

Иркутская область, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на минувшей неделе 16 школ и девять детских садов находились на карантине из-за гриппа и ОРВИ. Ещё в 26 учреждениях образования частично приостанавливали деятельность, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Всего ха прошедшую неделю среди жителей области зарегистрирован 17 тысяч 21 случай заболевания ОРВИ, из них 12 тысяч 216 среди детей. Как говорят в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области, уровень заболеваемости в целом по региону находится ниже эпидемического порога на 43,4%. Во всех возрастных группах населения отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Напомним, к концу февраля уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ был ниже эпидпорога на 30,5%, а вначале февраля на карантин закрывали все школы Иркутска, Иркутского района, Ангарска, Усолья-Сибирского и других территорий.

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