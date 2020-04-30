В Иркутской области еще один человек скончался из-за коронавируса

Иркутская область, 5.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области еще один человек скончался из-за коронавирусной инфекции. В результате количество летальных случаев среди заболевших в регионе достигло шести.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора, по состоянию на 5 мая в Иркутской области официально подтвержден 231 случай новой коронавирусной инфекции, то есть прирост за сутки составил 31 человека. При этом 65 заболевших уже выздоровело.

По всем случаям регистрации новой коронавирусной инфекции определен круг контактных, с передачей их для медицинского наблюдения и лабораторного обследования, отмечают в ведомстве.