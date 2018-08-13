В Иркутской области ищут родственников красноармейцев, погибших во время блокады Ленинграда

Иркутская область, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Разыскиваются родственники 26 красноармейцев из Иркутской области, погибших и захороненных в годы Великой Отечественной войны на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба иркутской мэрии. Имена героев восстановлены благодаря социально значимому проекту «Имена защитников Ленинграда, захороненных как «неизвестные солдаты» возвращаются из небытия». Его реализует региональное общественное объединение содействия изучению отечественной военной истории «Эпоха», Общероссийский народный фронт и региональное отделение Юнармии в Санкт-Петербурге. Родственникам героев Великой Отечественной войны, обозначенным в списке, необходимо обратиться в военный комиссариат Иркутской области по телефону 8(3952)20-89-81. Список воинов из Иркутской области: Алексеенко Петр Семенович, 1908 г.р., рядовой. Был призван в армию Бодайбинским РВК. Родственница Александра Алексеевна Алексеева проживала по адресу: Бодайбо, пер. Технический, д.8.

Андрусов Андрей Яковлевич, 1913 г.р., политрук. Был призван в армию Харьковским РВК (Украинская ССР). Родственница Андрусова Нина Павловна проживала по адресу: Иркутск, ул. Сибирская, д.9, кв.2.

Бондырев Егор Кириллович, 1903 г.р., рядовой. Был призван Иркутским ГВК. Жена Бондаренкова Марфа Ивановна проживала в Иркутске.

Быков Георгий Сергеевич, 1921 г.р., рядовой. Был призван Тайшетским РВК. Отец Быков Сергей проживал в п. Новый путь Тайшетского района.

Ведерников Аполон Антонович, 1918 г.р., рядовой. Был призван Нижнеилимским РВК. Жена Ведерникова Ант. Ф. проживала в Нижнеилимском районе.

Григорьев Павел Иванович, 1917 г.р., ефрейтор. Был призван Нижнеудинским РВК. Жена Мулунова Антонина Спиридоновна проживала по адресу: Нижнеудинск, ул. К. Маркса, д.61.

Гурко Федор Леонтьевич, 1904 г.р., рядовой. Был призван Иркутским РВК. Жена Гурко Мария Дмитриевна проживала в Иркутске-2 (предположительно в районе бывшего мылзавода, д. 7, кв.4).

Дубцов Тимофей Денисович, 1916 г.р., рядовой. Был призван Иркутским РВК. Жена Мария проживала в Чунском районе.

Ермолаев Гаврил Дмитриевич, 1912 г.р., рядовой. Был призван Нижнеудинским РВК. Жена Ермолаева Евдокия Фроловна проживала в Нижнеудинском районе.

Мурашев Тимофей Петрович, 1912 г.р., рядовой. Был призван Тулунским РВК. Жена Мурашева Анна Викторовна проживала в Тулуне.

Павлов Николай Павлович, 1915 г.р., рядовой. Был призван в Иркутской области. Его мать проживала в Иркутске.

Панковец Василий Данилович, 1909 г.р., рядовой. Был призван Новоильинским РВК (Свердловская область). Жена Панковец Кливомина Григорьевна проживала в д. Мысовая Нижнеилимского района.

Перменов Степан Иванович, 1914 г.р., рядовой. Был призван Тангуйским РВК. Жена Перменова А.С. проживала в Братском районе.

Петров Игнат Иванович, 1914 г.р., рядовой. Был призван Куйтунским РВК. Его родственница Петрова Федора Н. проживала в Слюдянском районе.

Пушкарев Глеб Николаевич, 1908 г.р., гв.мл. лейтенант. Был призван Ненецким ОВК (Архангельская область, Ненецкий НО). Жена Пушкарева А.Г. проживала по адресу: Иркутск, ул. Каландаришвили, д. 8, кв. 7.

Рудей Василий Гаврилович, 1911 г.р., рядовой. Был призван Иркутским РВК. Жена Рудей П.Л. проживала по адресу: Иркутск, ул. Цесовская, д. 14.

Таюрский Михаил Васильевич, 1906 г.р., рядовой. Был призван Усть-Кутским РВК. Его родственница Таюрская Варвара А. проживала в п. Якурим Усть-Кутского района.

Ткачук Федор Александрович, 1913 г.р., рядовой. Был призван Иркутским ГВК. Жена Козгина Надежда Степановна проживала по адресу: Иркутск, ул. Красноярская, д. 12, кв.3.

Трубачев Роман Гаврилович, 1916 г.р., рядовой. Был призван Иркутским РВК. Его родственница Трубачева проживала в п. Залари Заларинского района.

Тюмин Тимофей Ефимович, 1901 г.р., рядовой. Был призван Слюдянским РВК. Его родственница Тюмина А.В. проживала в Слюдянке.

Хвостов Федор Никитович, 1902 г.р., рядовой. Был призван Усольским РВК. Его родственники проживали в п. Половинная Слюдянского района.

Чебров Егор Демидович, 1899 г.р., рядовой. Был призван Тайшетским РВК. Его жена Чеброва Евгения Антоновна проживала в Тайшетском районе.

Чернобровцев Иван Савватеевич, 1900 г.р,, рядовой. Был призван Братским РВК. Жена Чернобровцева Мария Федоровна проживала в Братском районе.

Шавелкин Гаврил Афанасьевич, 1911 г.р., рядовой. Был призван Аларским РВК. Его родственница Шавелкина Федора проживала в Аларском районе.

Шаргаев Георгий Тарасович, 1915 г.р., рядовой. Был призван Боханским РВК. Дядя Шаргаев Илья Спасович проживал в Боханском районе.

Юртумбаев Хатим, 1908 г.р., рядовой. Был призван Новоудинским РВК. Жена Юртумбаева Зинаида Емельяновна проживала в Усть-Удинском районе. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... администрация иркутска

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