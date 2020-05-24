В Иркутской области к 25 мая количество зараженных коронавирусом превысило 1300 человек

Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на 25 мая зарегистрировано 1306 случаев инфицирования COVID-19. Прирост за сутки составил 112 человек. По данным оперативного штаба, из общего количества заболевших 512 – вахтовые работники, 106 человек госпитализированы из обсерваторов. В настоящее время лечение проходят 1050 человек, выздоровели 239, умерли 17 человек – девять от COVID-19, восемь – от иных заболеваний, не связанных с инфекцией. Под медицинским наблюдением находятся 4496 жителей Иркутской области. Начиная с 11 марта 2020 года в регион прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусу, 14,5 тысячи человек, из других субъектов РФ – почти 24,5 тысячи человек. В обсерваторах находятся 412 человек. Сняты с медицинского наблюдения чуть более 20 тысяч человек, у которых в течение 14 дней не проявились симптомы COVID-19. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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