В Иркутской области к утру 16 апреля выявлено два новых случая заболевания коронавирусом

Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 16 апреля выявлено два новых случая заболевания новой коронавирусной инфекций. Таким образом, в регионе отмечено 49 подтвержденных случаев инфицирования.

По данным оперштаба, 43 человека госпитализированы, количество выздоровевших и умерших осталось неизменным – четыре и два случая соответственно. Известно также, что среди заболевших шестеро несовершеннолетних. В обсерваторах на карантине находится 44 ребенка.

На заседании штаба вечером 15 апреля врио губернатора Игорь Кобзев отметил, что в этот день в Иркутской области индекс самоизоляции достиг рекордно низкого значения – 1,9. На улицах стало много людей, гуляют дети, в том числе без присмотра родителей. При этом вирус уже распространяется через контакты с инфицированными на территории области.

– Коронавирус не знает границ и для вируса не имеет значение возраст. Мы не можем спрогнозировать все последствия. Я обращаюсь ко всем родителям: в ваших силах сохранить ребенку жизнь. Не выходите с детьми на улицу без крайней нужды, приучайте ребенка пользоваться средствами защиты, держите под контролем все контакты, – призвал глава региона.

Эксперты дают предварительный прогноз: пик эпидемии ещё не пройден. Поэтому необходимо соблюдение режима жёсткой самоизоляции. Между тем по данным, предоставленным группой материально-технического снабжения, в аптечных сетях региона средства индивидуальной защиты в наличии имеются. В одном только Иркутске в продажу поступило 480 тысяч масок.