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Общество
28.04.2020

В Иркутской области к утру 28 апреля официально подтверждено 104 случая заражения коронавирусом

Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 28 апреля официально подтверждено 104 случая заражения коронавирусом. Прирост составил три случая за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб.

В больницах находятся 66 человек, в том числе 15 из них – из обсерваторов. Один человек находится на лечении в Забайкальском крае. Количество выздоровевших увеличилось и теперь составляет 33 человека. Летальных случаев по-прежнему зафиксировано четыре.

Также отметим, что по данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Иркутская область в Сибирском федеральном округе оказалась в числе самых благополучных регионов: в Приангарье фиксируют 3,6 случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч человек. Такой же показатель у Омской области. Самым неблагополучным регионом стала Хакасия - там фиксируют 34,2 случая на сотню тысяч населения.

иркутск коронавирус новости

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