|Общество
|06.05.2020
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В Иркутской области коронавирус подтвержден у 237 человек
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Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по данным на утро 6 мая коронавирусная инфекция подтверждена у 237 человек.
По данным оперштаба, сейчас на лечении находятся 163 человека, в том числе пятеро – в тяжелом состоянии. Количество летальных исходов осталось прежним – шесть. Выздоровели 67 человек, в том числе двое – за последние сутки.
Напомним, накануне суточный прирост официально заболевших составил 31 человека, их общее количество достигло 231.