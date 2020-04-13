|Общество
|14.04.2020
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В Иркутской области на утро 14 апреля официально 40 человек болеют коронавирусом
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Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На утро 14 апреля в Иркутской области зарегистрировано 40 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19). Напомним, накануне вечером в регионе числилось 39 инфицированных.
Как сообщает пресс-служба Минздрава региона, сейчас в Иркутской области на самоизоляции находятся 3 тысячи 606 человек, проведено 21 тысяча 895 тестирований на COVID-19.
Летальных исходов остается по-прежнему два. Трое больных коронавирусом, находившихся в больнице, выздоровели.