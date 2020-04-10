Иркутская область, 09.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на утро 9 апреля зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом. Количество летальных случаев не изменилось, их по-прежнему два. Об этом сообщили на комитете по здравоохранению и соцзащите при Законодательном собрании Иркутской области.

Представители министерства здравоохранения также отметили, что более 300 человек сейчас находятся в обсерваторах, в том числе туристы, прилетевшие сегодня ночью из-за границы. Медикам предстоит обследовать их на наличие коронавирусной инфекции.

Напомним, по данным на 17 часов 8 апреля было зарегистрировано пять территорий региона, в которых есть подтвержденные случаи коронавируса.

Также напомним, в Иркутской области, по данным на 8 апреля, было подтверждено 17 случаев заболевания. Два человека умерли. Среди зараженных коронавирусом в Иркутской области один человек находится в тяжелом состоянии и три человека – в состоянии средней тяжести.

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