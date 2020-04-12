В Иркутской области нет новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 29 человек – под подозрением

Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки число заболевших коронавирусной инфекцией осталось на уровне 35, из которых два – летальные случаи. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

При это у 29 человек коронавирус подозревается, сообщается на странице врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева на странице в соцсети «Инстаграм».

– В такой обстановке особое внимание необходимо уделить людям с пневмониями. Особенно – детям, – отмечается в аккаунте главы региона.

Напомним, среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией два ребенка – 11 и 12 лет. В возрастной группе от 18 до 30 лет – 2 человека, от 31 года до 45 лет – 8 человек, от 46 до 60 лет – 8 человек, старше 60 лет – 8 человек.

Случаи заболевания зафиксированы в восьми муниципалитетах – Иркутске, Ангарске, Усть-Куте, Иркутском, Шелеховском, Осинском, Братском, Аларском районах. В пяти случаях заболели туристы, вернувшиеся из Таиланда, по одному – из Испании и ОАЭ. Три случая заболевания у прилетевших из Бурятии, два – из Москвы, один – из Санкт-Петербурга. Ещё 22 человека заразились коронавирусом в результате контактов в Иркутске и области. При этом, как заявила и.о. министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева, коронавирус может повторно активироваться в организме переболевшего.

Между тем, 14 апреля должен состояться очередной рейс, которым из Таиланда в Иркутск вывезут часть российских туристов.

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