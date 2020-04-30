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04.05.2020

В Иркутской области официально подтверждено 200 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Иркутская область, 04.05.20 (ИА «Телеинформ»), – По данным оперативного штаба на утро 4 мая, в Приангарье официально зарегистрировано 200 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Прирост инфицированных составил 15 человек за сутки.

Госпитализировано 132 человека, в том числе 30 – из обсерваторов. Один пациент проходит лечение в Забайкальском крае.

Прирост выздоровевших составил 4 человека за сутки. Общая численность излечившихся на утро 4 мая составляет 62 человека.

Количество смертельных случаев не изменилось, их по-прежнему 5.

  • Хроника событий, связанных с коронавирусом в Иркутске и областипо ссылке.

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