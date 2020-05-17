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Общественная жизнь в Иркутской области
18.05.2020

В Иркутской области официально подтверждено еще 97 случаев заболевания коронавирусом

Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки официально подтверждено еще 97 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе шесть – у детей до 17 лет.

Как сообщает оперштаб, всего заболевание диагностировано у 698 человек. Из них 540 госпитализировано, в том числе 57 из обсерваторов и 180 вахтовиков.

В Иркутской области официально подтверждено еще 97 случаев заболевания коронавирусом

Выздоровело 145 человек, в том числе трое – за прошедшие сутки. Число летальных исходов, связанных с коронавирусом – все еще шесть. Также семеро инфицированных скончались от заболеваний, не связанных с COVID-19.

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