В Иркутской области от коронавируса вылечился 21 человек

Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным регионального оперштаба, к утру 23 апреля признаны вылечившимися 21 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

Общее число выявленных случаев заболевания увеличилось за сутки на один и составляет 81. Летальных исходов, по-прежнему, три, 57 человек госпитализированы, из них 12 человек – из обсерваторов.

По-прежнему, наибольшее распространение коронавируса зафиксировано в Иркутске – 52 человека. Из этого числа 20 случаев контактного заражения на территории области, еще 12 - транзитные пассажиры из обсерваторов. Выздоровевших – 11. По шесть случаев выявлено в Черемхово и Ангарске, четыре – в Иркутском районе, три – в Осинском и Шелеховском районах, два – в Аларском районе, по одному – в Усть-Илимске, Усть-Куте, Усолье-Сибирском. Также ранее был один заболевший в Братском районе.

Стоит отметить, что в Иркутской области ситуация по распространению коронавируса более спокойная, чем в соседних регионах. Так, в Бурятии число зарегистрированных случаев на утро 23 апреля составило 167. Успешно завершили лечение и выписались из больницы 55 человек, умерли два человека, проходят лечение в стационарах 110 человек. В Якутии – 130 зарегистрированных случаев заражения, причём за сутки, по данным на 22 апреля, прирост составил 10 человек, к утру 23 апреля ещё у четверых диагноз подтвердился. Выздоровели 17 человек, летальных случае нет.

В Красноярском крае, по данным на середину дня 22 апреля, было зарегистрировано всего 392 человека с подтверждённым коронавирусом. Прирост за сутки составил 22 пациента. Из общего числа вылечившимися признаны 48 пациентов. Умерли пять человек.

Самая спокойная обстановка среди регионов, граничащих с Иркутской областью, наблюдается в Тыве. Здесь, по данным на 22 апреля, выявлены 14 случаев диагноза COVID-19.

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