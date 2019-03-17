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18.03.2019

В Иркутской области отрабатывают действия систем предупреждения и ликвидации ЧС при пожарах

Иркутская область, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Командно-штабные учения начались в Иркутской области. Их цель – практическая отработка действий территориальных систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при угрозе природного пожара населённым пунктам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Отработка практических мероприятий будет организована 20 марта недалеко от посёлка Плишкино Иркутского района и 28 марта в Братске. По замыслу учений, все силы и средства задействуются в ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за угрозы перехода лесного пожара на населённый пункт. Учения пройдут под руководством губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

В ходе учений будет проверено взаимодействие всех уровней управления и реагирования, реальность планов действий руководства муниципальных образований и их эффективность.

Межведомственные группы для наблюдения за ходом учений и оценки готовности муниципальных образований будут работать во всех районах региона.

Итоги учений подведут 2 апреля на коллегии Главного управления МЧС России по Иркутской области. При этом будут учитываться индивидуальные особенности каждого района: географические особенности, метеопрогноз, имеющиеся риски на определённой территории, говорят в ведомстве.

Напомним, в Иркутской области в этом году особый противповожарный режим планируют ввести в начале апреля. Решение принято в связи с метеорологической обстановкой в регионе. Конкретные числа, когда введут особый противопожарный режим, станут известны позднее. Сейчас в регионе проводятся профилактические отжиги сухой травы.

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