В Иркутской области ожидаются заморозки

Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области ожидается похолодание и первые заморозки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области со ссылкой на данные УГМС, 10-12 сентября по области при прояснении ожидаются заморозки до 0,-3°С.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для защиты необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой, отмечают в ведомстве.

Также в МЧС сообщают, что 10-12 сентября в Балаганском районе ожидается чрезвычайная (пятого класса) пожароопасность лесов.