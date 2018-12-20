В Иркутской области перед Новым годом на пожарную безопасность проверили 454 школы

Иркутская область, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии новогодних праздников 454 школы Иркутской области прошли дополнительную проверку. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Напомним, в последнее время в Приангарье уже были зафиксированы пожары в школах – только за декабрь от огня пострадали три учебных заведения в Зиминском, Киренском и Эхирит-Булагатском районах.

Всего на основании поручения правительства РФ, а также в рамках мероприятий профилактической операции «Новый год» ГУ МЧС по Иркутской области спланировало работу по обеспечению пожарной безопасности 1178 объектов, задействованных в проведении новогодних праздников. Сотрудники надзорных органов провели 531 проверка на объектах этой категории, всего на учет взято проведение 2365 праздничных мероприятий.

– Кроме того, за три недели прошло около 200 внеплановых и повторных проверок. По их результатам выявлено 216 нарушений обязательных требований пожарной безопасности на 75 объектах защиты, устранено 67 нарушений. К административной ответственности привлечено 13 юридических и восемь должностных лиц, – отметил заместитель главного госинспектора региона Виктор Пашков.