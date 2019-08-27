В Иркутской области планируют создать ещё два исправительных центра

Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В ГУФСИН по Иркутской области прорабатывается вопрос о перепрофилировании двух колоний в исправительные центры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ГУФСИН отмечают, что сейчас отмечается рост назначения судами такой альтернативной меры уголовного наказания, как принудительные работы. Они назначаются за преступления небольшой и средней тяжести, а также в порядке смягчения наказания как замена неотбытой части наказания в виде лишения свободы.

Осужденные к принудительным работам проживают, как правило, в общежитиях на территории исправительных центров, могут носить гражданскую одежду, пользоваться сотовой связью и денежными средствами без ограничений, привлекаются к работе, не требующей профессиональных навыков – в качестве разнорабочих, уборщиков, грузчиков.

В 2017 году в Иркутской области открылся участок, функционирующий как исправительный центр, на базе ИК-4 в посёлке Плишкино. В такой же формат предлагается перепрофилировать колонию-поселение при ИК-3 Иркутска на 44 человека, а колонию-поселение №22 в Тайшете – в полноценный исправительный центр с лимитом наполнения до 145 человек.