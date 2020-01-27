В Иркутской области почти в два раза возросла заболеваемость сальмонеллезом

Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за 2019 год по сравнению с 2018 показатель заболеваемости сальмонеллезом увеличился в 1,9 раза, зарегистрировано 1119 случаев.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость среди детского населения также возросла в 1,9 раза, зарегистрировано 611 случаев.

В ходе эпидемиологического расследования причин возникновения инфекции установлено, что основной путь передачи сальмонеллеза – пищевой – 91,9%, из них 70,2% связывали свое заболевание с употреблением продуктов, приготовленных из мяса кур и яиц; 5,9% – с питанием в общественных местах. Кроем того зарегистрировано 14 завозных случаев сальмонеллеза: Тайланд – восемь случаев, Турция – два, Индия – один, Москва, Улан-Удэ, Туапсе – по одному случаю.

Для предотвращения распространения сальмонеллеза среди населения издано постановление врио главного государственного санитарного врача по региону Дмитрия Савиных от 17 января «О мерах по недопущению распространения сальмонеллеза на территории Иркутской области».