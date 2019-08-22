Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области пострадавшим от наводнения гуманитарная помощь будет оказываться адресно. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

– В рамках исполнения поручения областной комиссии по чрезвычайным ситуациям мы начинаем переходить на систему выдачи адресной гуманитарной помощи. Фактически в течение двух месяцев нам помогали все регионы страны. И мы им очень благодарны. 40% потерявших жилье – это незащищенные слои населения, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи. Это люди, которые в первую очередь нуждаются в постоянной помощи, – отметила Валентина Вобликова.

Изначально гуманитарная помощь в затопленные территории поступала из разных источников в больших количествах. Сейчас удалось привести эту систему в порядок. В Тулуне, где аккумулировалось большее количество поступлений от организаций, частных лиц, выделены два больших склада. Как пояснила Валентина Вобликова, эта работа будет носить в основном заявительный характер, но большее количество таких пострадавших уже находятся на социальном сопровождении, и работа с ними будет вестись в индивидуальном порядке. Обращаться необходимо в территориальные отделения социальной защиты населения.

В настоящее время проводится сортировка вещей, новые тут же уходят на раздачу. В преддверии наступления холодов делается акцент на теплые вещи. Кроме того, отбираются вещи для школьников, спортивная одежда направлена спортсменам в ДЮСШа.

– Также мы собираем детей в школу за счет средств, которые поступили на благотворительный счет правительства. В целом было собрано 129 миллионов рублей, часть средств ушло на обустройство ПВР, часть – на подготовку детей к поездкам в летние оздоровительные лагеря, на помощь отдаленным и небольшим населенным пунктам, продукты, питьевую воду, – сообщила Валентина Вобликова.

В частности, в Алыгджер (Тофалария) были отправлены несколько вертолетов с теплыми вещами и продуктами. Также на эти средства приобретается постельное белье, так необходимое пострадавшим. Одеждой из гуманитарной помощи обеспечивались проживающие в ПДР, трехразовое питание там организовано.

Зампред отметила, что в еженедельном режиме проходят селекторные совещания с комплексными центрами и муниципальными образованиями, где оцениваются все потребности жителей.

В период с 27 июня по 22 августа 2019 года собрано и направлено пострадавшему населению 223 тонны продуктов питания, 207 тысяч литров питьевой воды, 187 тонн одежды, обуви и постельных принадлежностей, 70,8 тонны средств гигиены, 20,3 тонн бытовых принадлежностей.

– Пора переходить к нормальной полноценной жизни. Помощь уже оказанная государством пострадавшим действительно беспрецедентна. Поэтому сейчас будем помогать тем, кто остро нуждается и реально не может обойтись без этой помощи, – подчеркнула зампред.