В Иркутской области прибавилось 16 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом

Украина, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - После смены руководства геймеры всё ёщё могут играть в Космолот со своих компьютеров и смартфонов. Чаще всего смена правительства страны приводит к новой расстановке руководителей многих сфер. Это коснулось и игорного рынка. Летом 2019 года стало известно о закрытии гослотереи Космолот, о чём сообщила Украинская национальная лотерея (УНЛ). Однако, постоянные пользователи обнаружили, что официальный сайт cosmolot.com.ua продолжает работать. Администраторы подтвердили это заявив, что Космолот просто перешёл к другой лотерейной сети МСЛ, конкурирующей с УНЛ и были закрыты только наземные пункты, так как у них другой владелец.