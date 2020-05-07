|Общество
|08.05.2020
|
|
В Иркутской области прибавилось 16 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом
|
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области прибавилось 16 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Общее количество инфицированных к утру 8 мая составляет 271 человек.
По данным оперштаба, 188 человек госпитализированы, из них 33 пациента доставлены из обсерваторов. На два человека увеличилось количество выздоровевших, теперь их 77 человек. Количество умерших осталось прежним - шесть человек.