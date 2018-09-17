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18.09.2018

В Иркутской области прививки от гриппа сделали более 90 тысяч человек

Иркутская область, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в рамках прививочной кампании против гриппа в предстоящий эпидемический сезон планируется иммунизировать более миллиона человек. Уже сделали прививки свыше 90 тысяч жителей области.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, из общего числа запланированных прививок 958 тысяч предполагается сделать в рамках национального профилактического календаря.

Для иммунизации населения применяется вакцина отечественного производства «Совигрипп», содержащая актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа: A A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-подобный, A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)-подобный, B/Colorado/06/2017-подобный (Victoria lineage, с двумя делециями).

За счет средств, выделенных из федерального бюджета, прививки проводятся населению из групп высокого риска – детям с шести месяцев, школьникам, студентам вузов и ссузов, взрослым, работающим по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременным женщинам, пенсионерам, призывникам, а также лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

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