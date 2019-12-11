В Иркутской области пройдет месячник качества и безопасности пиротехнической продукции

Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 17 декабря 2019 года по 16 января 2020 года пройдет месячник качества и безопасности пиротехнической продукции. Мероприятие проводится для обеспечения качества и безопасности пиротехнической продукции, пресечения несанкционированной торговли.

Как сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области, в период проведения месячника для жителей региона будет работать «горячая линия». По телефону 8 (3952) 24-08-74 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) специалисты службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области будут принимать звонки от населения по фактам продажи некачественной пиротехнической продукции.

На территории муниципальных образований региона будет организована разъяснительная работа с предпринимателями, осуществляющими реализацию пиротехники. Мэрам муниципальных образований рекомендовано организовать работу по пресечению размещения нестационарных торговых объектов в непредусмотренных местах.

Во время прошлогоднего месячника состоялось более 200 рейдов. За нарушения требований пожарной безопасности были составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении 14 индивидуальных предпринимателей, на общую сумму 100 тысяч рублей. Также выявлены факты осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), продажи пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Нарушители привлечены к административной ответственности.