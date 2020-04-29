В Иркутской области режим самоизоляции продлен до 11 мая

Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Режим самоизоляции в связи со сложной эпидемиологической обстановкой продлен в Иркутской области до 11 мая включительно. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, ранее о необходимости такого продления со ссылкой на мнения экспертов заявляла исполняющая обязанности заместителя председателя правительства региона Валентина Вобликова. Резкий рост числа инфицированных коронавирусом отметил главный санитарный врачи Иркутской области, руководитель управления Роспотребнадзора по региону Дмитрий Савиных – к утру 30 апреля их количество, по официальным данным, достигло 129 человек.