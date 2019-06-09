В Иркутской области резко выросло число обращений к медикам из-за укуса клещей

Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона активности клещей зарегистрировано 6 тысяч 223 обращений по поводу укусов клещей. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Лабораторно подтверждён диагноз клещевой энцефалит у трёх заболевших, говорят в региональном управлении Роспотребнадзора. Исследовано за сезон 3 тысяч 492 клеща, из них заражено вирусом клещевого энцефалита – 1,2%, боррелиозом – 17,6%, другими клещевыми инфекциями– 6,9%. На территории области продолжается проведение противоклещевых обработок. На сегодняшний день обработано 1215 га – это территории детских образовательных учреждений, места массового пребывания населения, кладбища. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает о мерах профилактики инфекций, передающихся клещами: используйте акарицидные средства, носите защитную одежду, проводите само- и взаимоосмотры

при перемещении в лесу следует держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника

осматривайте на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес

все вещи и дикоросы (цветы, черемша и др.), с которыми вы пришли из леса, следует осмотреть на наличие клещей. В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию: Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (Иркутск, ул. К. Маркса,3, телефон: 8 (3952) 333-445);

Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области (Иркутск, ул. Трилиссера, 51, телефон: 8 (3952) 22-01-15, режим работы с 9.00 до 17.00 часов, проводится лабораторное исследование клещей);

Лечебно-диагностический центр МАНО (Ангарск, 6А микрорайон, 12, телефон: 8 (3955) 51-86-26, 95-20-02);

Диагностический центр «Здоровье» (Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-т, 43, телефон: 8 (39543) 6-78-78);

Братская районная больница (Братск, ул. Курчатова, 2, телефон: 8 (3953) 216-004);

Усть-Илимская городская поликлиника №1 (Усть-Илимск, ул. Чайковского 7, телефон: 8 (39535) 7-07-07, 7-77-07). ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутская область

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