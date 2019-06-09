|Общество
|10.06.2019
|
|
В Иркутской области резко выросло число обращений к медикам из-за укуса клещей
|
Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона активности клещей зарегистрировано 6 тысяч 223 обращений по поводу укусов клещей. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Лабораторно подтверждён диагноз клещевой энцефалит у трёх заболевших, говорят в региональном управлении Роспотребнадзора.
Исследовано за сезон 3 тысяч 492 клеща, из них заражено вирусом клещевого энцефалита – 1,2%, боррелиозом – 17,6%, другими клещевыми инфекциями– 6,9%.
На территории области продолжается проведение противоклещевых обработок. На сегодняшний день обработано 1215 га – это территории детских образовательных учреждений, места массового пребывания населения, кладбища.
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает о мерах профилактики инфекций, передающихся клещами:
В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию: