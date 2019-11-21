Иркутская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 11 по 17 ноября выявили 12 тысяч 590 новых случаев заболевания ОРВИ, среди заболевших 9 776 человек – дети до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Однако пока показатели находятся на неэпидемическом уровне.

В регионе продолжается прививочная кампания. По данным на 19 ноября привито 990 тысяч 749 человек, в том числе 328 тысяч 792 ребенка. Всего в осенний период 2019 года запланировано привить 1 миллион 258 тысяч человек, что составляет 50% от численности населения области.