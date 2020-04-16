В Иркутской области самым младшим пациентом с коронавирусом оказался семимесячный ребенок

Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Самому маленьком пациенту, подхватившему в Иркутской области коронавирусную инфекцию, – семь месяцев. Об этом сообщается в аккаунте врио губернатора региона Игоря Кобзева в соцсети «Инстаграм».

По данным оперштаба, на утро 17 апреля в Иркутской области зафиксировано 54 подтверждённых случаев. Два человека умерли, семеро выздоровели, госпитализированы 45 человек.

В регионе зафиксировано восемь очагов заболевания, в том числе на карте распространения вируса появились две новые локации – Черемхово и Усолье-Сибирское. В обоих случаях заболевшие прибыли из Москвы. «Привезён» коронавирус из столицы и в Аларский район, ещё один заболевший человек – контактный. В Ангарске – пять случаев. Один человек прибыл из ОАЭ, один – из Москвы, ещё дворе заразились контактным путём. Один пациент из них уже выздоровел.

В Братском районе был завозной случай из Испании, но пациент уже вылечился. В Осинском районе – два случая из Бурятии, один человек выздоровел. В Иркутской районе зарегистрированы три пациента: один приехал из Таиланда, двое заразились в Иркутске. Два человека через контакты в Иркутской области заболели в Шелеховском районе.

Самое большое число случаев – в областном центре, всего 35 человек. Из них трое прилетели из Таиланда, по одному из Бурятии, Москвы и Санкт-Петербурга. Все остальные – контактные. Четверо выздоровели, двое умерли.

Напомним, в Иркутской области до 19 апреля действует режим самоизоляции. Новое решение о продлении или снятии его примут 17 апреля.

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