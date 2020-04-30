Иркутская область, 3.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области скончался еще один человек с подтвержденным коронавирусом. Прирост инфицированных составил 19 человек за сутки.

По данным оперативного штаба к обеду 3 мая количество пациентов с официально подтвержденной коронавирусной инфекцией составляет 185 человек. Из них 121 человек госпитализирован.

Прирост выздоровевших составил 5 человек за сутки. Теперь общая численность излечившихся составляет 58 человек.

Напомним, к утру 2 мая прирост больных с официально подтвержденным коронавирусом составил 25 человек. Эксперты прогнозировали, что в первые две недели мая в регионе может произойти резкий всплеск заболеваемости. Между тем, Иркутская область пока еще входит в число субъектов СФО с самым низким индексом количества заболевших на 100 тысяч населения.