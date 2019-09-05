В Иркутской области сократилась рождаемость и выросла смертность

Иркутская область, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Численность постоянного населения Иркутской области за январь-июнь 2019 года сократилась на 2 тысячи 407 человек. К июлю в регионе проживали 2 млн 394 тысячи 193 человека. Об этом сообщает Иркутскстат.

За первые шесть месяцев этого года в Иркутской области родились 14 тысяч 27 малышей. Это на 8,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Умерло 15 тысяч 920 человек, это на 0,3% больше.

За полугодие 2019 года зарегистрировано 6 тысяч 414 браков и 4170 разводов. На тысячу браков пришлось 650 разводов. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года браков зарегистрировано меньше на 12,4%, а разводов – на 26,5%.

В январе-июне 2019 года в Иркутской области зарегистрировался 26 тысяч 331 человек. Из них 23 тысячи 130 человек приехали из других регионов России, остальные – из-за пределов РФ. Уехали из региона 26 тысяч 845 человек, из них за границу отправились чуть больше 1,5 тысяч. По сравнению с январем-июнем 2018 года число прибывших сократилось на 18,7%, выбывших – на 21,1%, миграционная убыль сократилась на 1 тысячу 107 человек (на 68,3%).

Отрицательное сальдо миграции сложилось за счет оттока населения в другие регионы России. Международная миграция дала прирост как за счет прибывших из зарубежных стран, так и из стран СНГ.