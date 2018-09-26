В Иркутской области стало меньше смертей от передозировки наркотиками

Иркутская область, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - За восемь месяцев 2018 года в Иркутской области зафиксировано 147 случаев отравления наркотиками, это на 44 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом уровень потребления наркотиков в Иркутской области также снизился, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вместе с тем сложной остаётся ситуация в Тулуне, Ангарском городском округе, Заларинском, Иркутском, Нижнеудинском районах, там зафиксировано увеличение количества отравлений наркотиками. Один из лидеров по количеству передозировок является Шелеховский район. Снижение отравлений зафиксировано в Братском районе, Иркутск, Усолье-Сибирском и Черемхово.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил, что важным вопросом является выявление и уничтожение дикорастущей конопли. Она в большом количестве растёт на заброшенных полях во многих районах Приангарья. За восемь месяцев этого года сотрудники правоохранительных органов в регионе изъяли 628 килограммов наркотиков канабисной группы.

Конопля растёт и на землях лесного фонда. Вопрос её уничтожения в лесах федеральным законодательством пока не урегулирован. Губернатор внёс в Законодательное собрание проект закона, который возлагает полномочия по организации работы на землях лесного фонда на министерство лесного комплекса.