В Иркутской области третий человек умер из-за коронавируса

Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Утром 20 апреля стало известно, что в Иркутской области еще один человек умер из-за коронавируса. В результате скончавшихся из-за инфекции уже трое.

Как сообщили Телеинформу в Минздраве региона, скончалась женщина 59 лет. Она была в очень тяжелом состоянии. В ведомстве отмечают, что за границей она не была, заразилась на территории региона.

По данным оперативного штаба всего в регионе был инфицирован уже 71 человек, то есть за стуки стало на три заболевших больше. Выздоровели 12 человек.