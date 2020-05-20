В Иркутской области умер ещё один человек с коронавирусом

Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 21 мая зарегистрировали ещё 83 случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших – 863. Один человек умер. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба.

Все заболевшие госпитализированы. Из общего числа вновь выявленных заражений двое – из обсерваторов, еще 48 – у вахтовых работников.

Восемь человек выздоровели, общее число поправившихся – 177. Число умерших – восемь человек от коронавируса, ещё семь инфицированных скончались от иных заболеваний. Известно, что новый летальный случай зафиксирован в Иркутске. Всего, по данным оперштаба, в Иркутской области зарегистрировано 20 очагов заражения.

Самое большое число заражений, по-прежнему, в Иркутске. При этом большая часть пациентов ранее контактировали с заболевшими. На втором месте – Усть-Кут, где, в основном, пострадали вахтовики. Также большое число заболевших выявлено в Иркутском районе, Бодайбо, где также по большей части заболели вахтовики, в Ангарске, Братске.