В Иркутской области утвердили концепцию развития наркологической помощи

Иркутская область, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Концепция развития наркологической помощи утверждена в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Концепция определяет общую стратегию, принципы и приоритетные направления работы в этой сфере. Среди них – развитие системы раннего выявления злоупотребления алкоголем и наркотиками, организация реабилитационных отделений, развитие программ помощи больным алкоголизмом и наркоманией («Анонимные алкоголики» и «Анонимные наркоманы»), внедрение новых технологий оказания специализированной медицинской помощи, строительство зданий наркологических отделений для Тулунского областного психоневрологического диспансера и Черемховской психиатрической больницы.

В рамках концепции оборудованием оснастят все четыре химико-токсикологические лаборатории психоневрологических диспансеров региона. Они расположены в Иркутске, Братске, Саянске, Тайшете. Планируется, что уже в этом году для областного психоневрологического диспансера приобретут жидкостный газовый хроматограф стоимостью 47 млн рублей. Он позволяет выявлять синтетические наркотики и новые потенциально опасные вещества.

Оборудование, которое сейчас используется в регионе, определяет наличие опийных и канабисных групп наркотиков, а также некоторые виды синтетических наркотиков, поясняют в правительстве Иркутской области. Одновременно оно анализирует 16 проб, жидкостный газовый хроматограф, который планируют приобрести, – 100. Его использование позволит значительно ускорить проведение экспертиз. Их количество в регионе за последние пять лет увеличилось в 17,5 раз. В 2013 году было проведено 4,7 тысяч исследований, в 2017 – 65,3 тысячи, за 8 месяцев 2018 года – 54,3 тысячи экспертиз, пояснили в правительстве Иркутской области.

За шесть месяцев этого года в медицинских учреждениях Иркутской области наблюдалось семь тысяч наркоманов, 220 из них – впервые выявленные. В регионе действует семь психоневрологических диспансеров и больниц, в семи районных больницах развёрнуты наркологические отделения. Действует 42 амбулаторных наркологических кабинета, шесть из которых принимают детей и подростков. Обеспокоенность вызывает количество врачей – психиатров – наркологов. На данный момент в регионе всего 65 таких специалистов. По сведениям Государственного антинаркотического комитета, по итогам 2017 года Иркутская область занимает 20 место в России и шестое в Сибирском федеральном округе по уровню употребления наркотиков. Годом ранее регион находится на 12 и третьей позициях соответственно.