В Иркутской области в сутки заболевают раком больше 25 человек

Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Больше 25 человек в сутки в Иркутской области заболевают раком. Об этом 20 ноября во время правительственного часа на сессии Заксобрания региона рассказал министр здравоохранения Приангарья Олег Ярошенко.

– За последние десятилетия наблюдается рост частоты обнаружения злокачественных новообразований. В мире прирост в среднем составляет 15%, в Иркутской области – 15,8%, в России – 17,9%. В целом в России отмечается самый высокий прирост онкопатологий наряду со странами Восточной Азии и Центральной Африки, – сказал министр.

По его словам, в российских онкологических клиниках каждый год регистрируется 2-3% новых раковых пациентов. В Иркутской области этот показатель составляет 1-2%. Тем не менее, к 2024 году в регионе планируется снизить смертность от онкологии с 218 до 189 случаев на 100 тысяч населения. Для этого нужно до 54,3% увеличить долю выявляемости заболевания первой-второй стадии, до 53,6% повысить число больных с пятилетней выживаемостью и до 25,1% одногодичной летальности.

Сейчас, говорит министр, показатели смертности от онкологии в Иркутской области остаются высокими. Регион по этому показателю занимает 38 место, уровень смертности в Приангарье выше, чем в России и Сибири. При этом год от года растёт распространённость онкологических заболеваний. Чаще всего в Иркутской области встречаются опухоли кожи, лёгких, молочной железы, предстательной железы и желудка.

– В июне 2019 года правительство Иркутской области утвердило программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, в соответствии с которой по 2024 год предусмотрено 2,3 млрд рублей. Из них 500 млн рублей в этом году позволили переоснастить анестезиологическим и хирургическим оборудованием отделения реанимации и оперблоки Иркутского областного онкодиспансера. Также приобретены аппараты МРТ, КТ, маммографы, рентгены и другая техника, – сказал министр.

В 2020 году закупка современного оборудования продолжится. Кстати, всего в Иркутской области насчитывает почти тысяча коек для онкобольных.