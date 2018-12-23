В Иркутской области за неделю заболели гриппом четыре детсадовца

Иркутская область, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 17 по 23 декабря зарегистрировали 13 тысяч 882 случая заболевания ОРВИ, из них 10 тысяч 248 среди детей. Зафиксировано четыре случая гриппа среди детей от трех до шести лет.

Между тем, по данным еженедельного мониторинга в регионе показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится ниже эпидемического порога на 57,7%. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, среди населения Приангарья всех возрастов отмечается снижение заболеваемости.