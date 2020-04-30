|Общество
|01.05.2020
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В Иркутской области за сутки прибавилось 12 подтвержденных случаев заражения коронавирусом
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Иркутская область, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на утро 1 мая официально подтвержден 141 случай заражения COVID-19. Прирост к предыдущим суткам составил 12 человек.
По данным регионального оперштаба, из этого количества госпитализировано 86 человек, включая 18 – из обсерваторов, один человек проходит лечение в Забайкалье. Выздоровели 50 жителей региона с таким диагнозом, скончались – четыре.