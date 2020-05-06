В Иркутской области за сутки прибавилось 18 новых случаев заболевания коронавирусом

Российская Федерация, 04.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Нюдовый макияж будет хитом сезона-2020. С точки зрения визажистов это очень легкий и невидимый макияж, можно сказать «макияж без макияжа». В таком преображении лица яркие акценты не делаются. Отлично будет смотреться «нюд» на немного загорелой, имеющей как бы золотистый оттенок коже. Нюдовый макияж подчеркнет ее красоту и отлично дополнит. Брови при таком макияже должны быть в одном тоне с волосами, а секрет для оформления губ – блеск поверх нанесенной помады.