|Общество
|07.05.2020
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В Иркутской области за сутки прибавилось 18 новых случаев заболевания коронавирусом
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Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на утро 7 мая официально подтверждено 255 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Прирост к предыдущим суткам составил 18 человек.
По данным регионального оперштаба, в настоящее время в Приангарье зафиксировано шесть случаев смерти пациентов с коронавирусом, 75 человек вылечились. Госпитализированы 174 человека, в том числе 32 из обсерваторов.