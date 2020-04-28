В Иркутской области за сутки выявили 10 новых случаев заболевания коронавирусом

Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 29 апреля официально подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом. Прирост составил 10 случаев за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб.

В больницах находятся 72 человека, в том числе 19 из них – из обсерваторов. Один человек находится на лечении в Забайкальском крае. Количество выздоровевших увеличилось на четыре и теперь составляет 37 человек. Летальных случаев по-прежнему зафиксировано четыре.

Тем не менее, в Иркутской области ситуация по распространению коронавируса остаётся более спокойной, чем в соседних регионах. Так, в Бурятии к утру 28 апреля число зарегистрированных случаев составило 245. Успешно завершили лечение и выписались из больницы 77 человек, умерли три человека. В Якутии к вечеру 28 апреля было 170 зарегистрированных случаев заражения, есть один летальный случай.

В Красноярском крае, по данным на середину дня 28 апреля, было зарегистрировано всего 574 человека с подтверждённым коронавирусом. Прирост за сутки составил 47 пациента. Умерли семь человек.

Самая спокойная обстановка среди регионов, граничащих с Иркутской областью, наблюдается в Тыве. Здесь, по данным на 28 апреля, выявлен 31 случай диагноза COVID-19. Смертей нет.

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