В Иркутской области за сутки выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусом

Иркутская область, 10.05.20 (ИА «Телеинформ»), – По информации оперативного штаба на утро 10 мая, в Иркутской области за сутки выявлено 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионе зафиксировано 314 случаев заболевания.

В настоящее время проходят лечение 227 человек, 36 из которых госпитализированы из обсерваторов. За сутки выписаны три пациента, общее количество выздоровевших – 81 человек. Количество летальных случаев не изменилось, их по-прежнему 6.