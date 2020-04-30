В Иркутской области за сутки зарегистрировали 25 новых случаев заболевания коронавирусом

Иркутская область, 2.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области число выявленных за сутки заболеваний коронавирусом выросло на 25 и составило 166. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального оперштаба.

К вечеру 1 мая по сравнению с утром число зарегистрированных пациентов с коронавирусом выросло на девять, за ночь их количество увеличилось ещё на 16.

Госпитализированы 108 человек, из них – 18 из обсерваторов. Четыре человека умерли, 53 выздоровели.

Между тем, напомним, ранее аналитики сообщали, что Приангарье один из самых низких индексов заболеваемости COVID-19 по Сибири. Тем не менее, в Приангарье прогнозируют резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. На время майских праздников в регионе усилили режим самоизоляции.