Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области зафиксировали первый в этом сезоне случай заболевания гриппом. Вирус подхватил житель областного центра, рассказал 6 сентября на брифинге руководитель регионального управления Роспотребнадзора Алексей Пережогин. Известно, что заболевшим является взрослый человек, в его организме нашли штамм H1N1 – наиболее распространённый тип гриппа, в обиходе известный как «свиной». Однако этот случай завезённый, иркутянин подхватил его после общения с вьетнамцами. Чтобы защититься о вируса эпидемиологи рекомендуют ставить прививки. Официально вакцинацию в России объявили 4 сентября, в Иркутской области за эти пару дней её прошли уже 13 тысяч человек, рассказал Алексей Пережогин. Всего же в этом году планируют в Иркутской области привить более 1,2 млн человек. Это 50% от общей численности населения. При этом в объёме не менее 75% должны будут получить прививки груднички до полугода, школьники, студенты, медики, педагоги, работники общепита – это обязательные для вакцинации категории. Кампанию планируется завершить до конца сентября. Кстати, большую часть вакцины в регион уже завезли, до 100% её запасы пополнят в октябре. Препараты отечественного производства поступают и в поликлиники, куда можно прийти по месту жительства и поставить прививку. Лучше это делать уже сейчас, говорит главный санитарный врач Иркутской области. Иммунитет после вакцинации вырабатывается в течение двух недель и нужно успеть до того, как начнёт циркулировать вирус. Ставить самостоятельно купленную вакцину эксперт не рекомендует: дело в том, что приобретая её в поликлинике, человек нарушает режим хранения препарата, который должен находиться постоянно в определённой температуре. Вакцину в Иркутскую области доставили трёхвалентную – против сезонного, «свиного» и «гонконгского» гриппа. Эти типы вирусов самые распространённые. При этом ежегодно по результатам мониторинга мировой эпидемиологической ситуации антигенный состав препаратов обновляют. В прошлом году прививками охватили более 47% населения. По словам Алексея Пережогина, благодаря этому эпидемиологический процесс прошёл спокойно, без резких всплесков заболеваемости. Хотя, напомним, в феврале 2019 года была объявлена эпидемия ОРВИ и гриппа, детские образовательные учреждения массово закрывали на карантин. – Из привитых людей в прошлом году заболели 8%, но тяжесть их заболевания была лёгкой и средней, осложнений не было. В этом и есть смысл вакцинации, – говорит руководитель управления Роспотребнадзора по Иркутской области. – Также надо понимать, что вирусы циркулируют разные, не только гриппа. Например, есть РС-вирус, который был всегда, но в последние два-три года циркулирует активнее. У него тяжеловатое течение, нет температуры, но есть ломота, потом начинается кашель, боль в горле. Его часто путают с гриппом. В целом же прогноз, как будет проходить нынешний «гриппозный» сезон, ожидается получить до конца сентября. По многолетним наблюдениям специалистов Роспотребнадзора, пик заболеваемости в Иркутской области приходится обычно на февраль. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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