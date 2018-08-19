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20.08.2018

В Иркутской области закрывают пляжи – еще работают только четыре из 14

Иркутская область, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в связи с окончанием летних смен в детских оздоровительных лагерях и завершением купального сезона продолжается закрытие пляжей. В Шелеховском районе 19 августа завершили эксплуатацию двух из них в летних оздоровительных лагерях Шелеховского района.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, всего в Приангарье на сегодняшний день работают четыре пляжа из 14 открытых в этом году, два из них – общественные: «Якоби» в Иркутске и пляж «Еловый пруд» в Ангарске.

На протяжении всего летнего периода сотрудники МЧС проводят профилактическую работу с детьми и подростками. Особое внимание уделяется культуре безопасного поведения на водных объектах. Вместе с тем спасатели убедительно просят родителей внимательно следить за детьми, особенно у воды.

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам также призывают население не подвергать жизнь риску, купаясь в необорудованных местах.

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