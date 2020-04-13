В Иркутской области запустили бесплатные консультации по семейным вопросам

Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с марта запустили проект «К семейной жизни готов!». Об этом Телеинформу сообщили в Иркутском региональном общественно учреждении Центр развития семьи «Веста». Проект с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, реализуется с 1 марта по 31 августа 2020 года. Он направлен на популяризацию традиционных семейных ценностей в молодёжной среде и профилактику расторжения браков. – В Иркутской области на 100 заключенных браков приходится почти 70 разводов, и такая тенденция сохраняется на протяжении последних нескольких лет. Причин этому несколько: и пропаганда «антиценностей» семьи в СМИ и социальных сетях, отсутствие системы помощи семьям, переживающим кризисный период, неготовность к семейной жизни, – объясняют причины возникновения проекта в «Весте». Проект «К семейной жизни готов!» состоит их двух частей. Во-первых, он предполагает создание центра профилактики расторжения браков, в котором бесплатный приём ведут семейный психолог и юрист-медиатор по семейным вопросам. Центр ориентирован на молодых людей, которые только планируют вступить в брак и хотят подготовиться к предстоящей роли супругов, а также на тех, кто уже состоит в браке и столкнулся с различного рода проблемами, семейными кризисами. Задача психолога – поддержать человека, который обратился за помощью, определить проблему и выявить её причину, помочь найти решение и наметить план действий по преодолению кризисной ситуации в семье. В свою очередь, юрист-медиатор призван помочь парам, находящимся на грани развода, если не помириться, то хотя бы сохранить конструктивные отношения, касающиеся детей, имущества и других вопросов. А также проконсультировать и осуществить правовое сопровождение и представительство в суде по разнообразным юридическим вопросам, возникающим в семье. Во-вторых, проект предполагает проведение занятий в формате интенсив-курса «Семья – это» для студентов ссузов и вузовИркутской области. А для обучающихся по специальностям психология, педагогика и социальная работа будут проводиться бесплатные специальные углубленные курсы «Подготовка к семейной жизни» и «Духовно-нравственные основы семейной жизни» с выдачей сертификата, так как для этой категории подобные знания необходимы в дальнейшей работе и являются, своего рода, повышением квалификации. Но эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, связанная с распространением коронавируса, внесла свои коррективы в реализацию этого проекта. В связи с режимом самоизоляции и переводом студентов на дистанционное обучение, работа центра профилактики, как и проведение занятий со студентами оказались невозможными. Фонд президентских грантов даже предложил перенести сроки реализации проекта. – Но наша команда приняла решение продолжить работу по проекту и перевести его в дистанционный режим. Теперь каждый житель Иркутской области, нуждающийся в помощи психолога или юриста-медиатора, может получить консультацию по предварительной записи в форматах: viber, whatsapp, skype или по телефону. Благодаря такому режиму консультация высококвалифицированных специалистов стала доступна жителям отдаленных территорий нашего региона, – говорят в «Весте». Что касается студенческой молодежи, то для них удалось значительно улучшить проект и перевести его в онлайн. Сейчас идут последние приготовления к запуску семидневного онлайн-марафона «Я и моя семья. Семь секретов счастливой жизни». Он будет проводиться в социальных сетях, и каждый молодой человек, сможет получить ответы на главные жизненные вопросы о том, какой должна быть семья в современном мире, что такое любовь и как её сохранить, как стать хорошим родителем и как достичь финансового успеха. – Онлайн-марафон дает нам возможность охватить большее число молодых людей, донести до них более содержательную и качественную информацию, сделать их активными участниками познавательного процесса. Позднее мы подготовим специальный онлайн-марафон для пар, которые планируют вступить в брак, и хотят подготовиться к предстоящей роли супругов, – отмечают в «Весте». КООРДИНАТЫ: Консультация психолога: 8-902-566-55-16, Елена Гранкина.

Консультация юриста-медиатора: 8-952-628-30-49, Лариса Непомнящих.

Более подробная информация о проекте: https://family-training.org . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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