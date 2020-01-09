В Иркутской области зарегистрировали 16 случаев гриппа

Иркутская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона зарегистрировано 16 случаев гриппа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Что касается ОРВИ, то за первую неделю 2020 года в регионе зарегистрирован 6 тысяч 701 случай заболевания, из них 5 тысяч 107 – среди детей.

В целом на территории Иркутской области показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится ниже эпидемического порога на 56%. Во всех возрастных группах населения отмечается отрицательный темп прироста заболеваемости.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области обращает внимание на важность обращения за медицинской помощью при первых клинических проявлениях заболеваний. Самолечение при гриппе недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение. Необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача, а также соблюдать основные рекомендации по профилактике ОРВИ и гриппа.